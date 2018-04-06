В Ростове разыскивают 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве

В Ростове-на-Дону 16-летнего подростка заподозрили в убийстве мужчины. Подозреваемого ищут

«По данным следствия, 5 апреля подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры, нанес более 25 ножевых ранений в различные части тела 29-летнему мужчине, который являлся знакомым семьи подростка», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

В результате травм потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают.