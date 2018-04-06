На Кубани направили в суд дело о крушении теплохода «Герои Арсенала»

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении капитана затонувшего теплохода «Герои Арсенала»

По версии следствия, 19 апреля 2017 года капитан теплохода нарушил правила безопасности и не вывел судно во время шторма в укрытие, в результате теплоход потерпел крушение и затонул.

«Капитан и трое членов экипажа погибли, 8 человек пропали без вести. Удаленность места крушения судна от берега, неблагоприятные погодные условия свидетельствуют о гибели пропавших без вести членов экипажа судна», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ущерб от крушения судна достиг 70 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.