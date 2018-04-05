Во время ЧМ-2018 пассажиры ростовских такси будут платить по единому тарифу

В период чемпионата мира по футболу в Ростове установят единый тариф на поездки пассажиров в такси, один километр не может быть больше 30 рублей

Как сообщает пресс-службе областного минтранса, правила будут действовать с середины июня до начала июля для аккредитованного транспорта. Это будет сделано, чтобы не допустить завышение цен.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).