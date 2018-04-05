В Ставрополе директор колледжа и его заместитель незаконно выдали мужчине диплом за 102 тыс. рублей

В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении директора гуманитарно-технического колледжа и его заместителя

Их подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, летом 2017 года директор и его заместитель незаконно выдали мужчине диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Право и организация специального образования». Однако мужчина обучение не проходил. За выданный документ директор и заместитель учреждения получили 102 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали и арестовали. По месту жительства и работы провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.