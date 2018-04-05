В Адыгее впервые пройдет чемпионат России по панкратиону

В Майкопе на базе спортивного комплекса «Оштен» с 13 по 15 апреля впервые состоится чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион

Как сообщил порталу Юга.ру один из организаторов чемпионата Аскар Калашаов, в состязаниях примут участие до 400 спортсменов из 45 регионов России. Адыгею представят 12 человек.

«Большие надежды мы возлагаем на тренера из Адыгеи, чемпиона мира Юрия Вереницена, который будет выступать в весовой категории 77 кг. За победу также будут бороться такие именитые спортсмены, как трехкратный чемпион мира Альбер Шовгенов из Кабардино-Балкарии, двукратный чемпион мира из Самары Рамис Терегулов и другие», — рассказал Аскар Калашаов.

Борцы будут соревноваться в девяти весовых категориях — от 57 кг до 100+ кг. Поединки будут проходить одновременно на трех коврах. Их длительность составляет около пяти минут.