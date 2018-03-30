В Майкопе пройдут соревнования по парапланеризму

В Адыгее 31 марта и 1 апреля состоятся межрегиональные соревнования по парапланерному спорту

Чемпионат приурочат ко Дню космонавтики и 105-летию со дня рождения маршала авиации, первого трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина.

В состязаниях в дисциплине «Посадка на точность приземления» примут участие 15 спортсменов Адыгеи, Кубани и Ставропольского края.

«Взлетная площадка будет обустроена на традиционном для майкопских парапланеристов месте — в микрорайоне "Восход" на горе напротив памятника Николаю Чудотворцу. Посадка должна быть совершена в определенном месте, на указанной мишени», — рассказал организатор соревнований, вице-президент Федерации легкой авиации РФ Игорь Потапкин.

Победителей определят в трех зачетах — мужском, женском и командном.

Последний раз соревнования проводились в 2012 году. Тогда Майкоп принимал чемпионат России по мотопарапланам.