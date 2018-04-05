В Крыму судебный пристав изъял у должника автомобиль и катался на нем
В Ялте возбудили уголовное дело в отношении бывший судебного пристава, который в личных целях использовал изъятую машину должника
Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, пристав пользовался автомобилем должника с декабря 2017 года по февраль 2018 года.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.
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