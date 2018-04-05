В интернете появились поддельные билеты на первый матч на «Ростов-Арене»

15 апреля на «Ростов-Арене» пройдет тестовый матч «Ростов» — «СКА-Хабаровск», в интернете появились поддельные билеты

Сейчас болельщикам на некоторых сайтах предлагают купить билеты. Стоимость — от 1550 рублей, VIP-места — 10 тыс. Оплатить можно банковской картой. Однако при второй попытке войти на сайт система дает сбой.

«Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам, которые не зависят от клуба, онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах», — сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Ростов-Арена» откроют матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).