На Кубани будут судить женщину за убийство новорожденной дочери

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Геленджика, которая задушила свою новорожденную дочь

По версии следствия, 7 декабря 2013 года женщина родила жизнеспособную девочку. Факт своей беременности она скрывала от родственников и не становилась на учет в больницу. В связи с тяжелым материальным положением, не желая сохранять жизнь ребенка, она задушила девочку с помощью простыни. Чтобы скрыть следы преступления, женщина выбросила тело убитой новорожденной в мусорный контейнер на улице Островского. О совершенном преступлении она никому не говорила, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что преступление было совершено в условиях неочевидности и длительное время оставалось нераскрытым. Однако благодаря спланированным и проведенным действиям следователей и криминалистов злоумышленница была установлена и изобличена.

Специалисты провели ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую, комплексную судебно-медицинскую. Свою вину жительница Геленджика полностью признала.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, помимо преступления в 2013 году, женщину подозревали еще в одном убийстве. По версии следствия, в октябре 2009 года она родила дома жизнеспособного мальчика и задушила его.