На Дону директора НИИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Ростовская область

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В Аксае Ростовской области директора НИИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

По информации областной прокураты, директор ГНУ Донского зонального НИИ без согласия от Россельхозакадемии заключил договоры поручительства по кредитам между коммерческой организацией ООО «ТОР» и ОАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму свыше 80 млн рублей.

«В результате невыполнения кредитных обязательств должником ООО "ТОР" по решению Кировского районного суда Ростова с лицевого счета учреждения списаны средства в размере 55 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратура.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Прокуратура
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