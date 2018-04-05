В Майкопе с жильцов дома под снос незаконно собирали деньги на капремонт

В Майкопе многоквартирный дом по улице Пионерской в прошлом году был признан аварийным и подлежащим сносу

В то же время здание оставалось в перечне домов, подлежащих капремонту, на что собирали средства жильцов.

«Нарушение норм Жилищного кодекса РФ повлекло необоснованную оплату жильцами средств на капитальный ремонт», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

По протесту прокурора города многоэтажку исключили из перечня домов, на которые потратят средства из фонда капремонта.

Рассмотрение представления и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры Майкопа.