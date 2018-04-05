На Ставрополье в лобовом ДТП с грузовым рефрижератором погибли трое

На трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское вечером 3 апреля произошла авария с участием легковушки и грузовика

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он столкнулся с грузовым рефрижератором Isuzu.

Водитель легковушки и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир и водитель рефрижератора доставлены в больницу.

Из-за аварии на трассе движение было затруднено. По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства ДТП, пишет «Российская газета» со ссылкой на УГИБДД по Ставропольскому краю.