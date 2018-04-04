На Кубани для борьбы с «черными отельерами» создадут мобильные группы

В Краснодарском крае будут работать мобильные группы по выявлению «черных отельеров»

«В этом году в Краснодарском крае продолжается работа по классификации средств размещения. На побережье будут работать мобильные группы по выявлению деятельности "черных отельеров". В состав этих групп войдут представители министерства курортов, а также полиции, налоговой и миграционной служб, администраций муниципальных образований», — сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

В ведомстве напомнили, что все средства размещения, предоставляющие гостиничные услуги на территории края, с 1 января 2017 года должны получить соответствующее свидетельство о присвоении категории. По данным ведомства, в Анапе «звезды» получили 99,4% отелей, в Туапсинском районе — 98%. Владельцам нелегальных гостиниц грозит штраф.

В министерстве добавили, что подготовка к летнему курортному сезону в этом году впервые проходит в регионе по краевому Комплексному плану мероприятий. С начала года началась работа по внедрению единых стандартов для объектов курортной и туристской инфраструктуры. Ведомство подготовило и направило в муниципальные образования методические рекомендации по обустройству и оформлению пляжей, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих, а также туристических маршрутов.

Как сообщали Юга.ру, в феврале президент Владимир Путин подписал закон об обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс.