В Крыму на трассу сошел оползень, объявлена угроза ЧС

В Крыму на трассу Ялта — Севастополь 4 апреля сошел оползень

Это произошло в районе санатория «Зори России».

«Сейчас объявили угрозу ЧС и ввели повышенный режим готовности. Предполагается, что возникновение оползня связано с обильными осадками», — сказал замглавы администрации Ялтинского городского округа Михаил Антошкин.

В связи с этим перекрыли одну из полос трассы, ограничили скорость движения, установили предупреждающие дорожные знаки. Грузовики отправляют в объезд.

Специалисты продолжают мониторинг состояния оползня и скорость его развития. Это необходимо, чтобы определить потенциальную опасность размытия грунта и его прямой ущерб для муниципалитета. Рабочие проводят предварительные укрепительные работы, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.