В Дагестане пять горных районов остались без света из-за снегопада

Дагестан

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В Дагестане из-за обильного снегопада произошла авария на электросетях

Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель республиканской сетевой компании Александра Дудченко.

«Жители Цунтинского, Тляратинского, Гунибского, Гергебильского районов и Бежтинского участка частично остались без света из-за снегопада. Высота снежного покрова достигает 40 см. Произошло налипание снега на провода. Специалисты производят плавку гололеда», — пояснила представитель компании.

Она уточнила, что штаб с 11:20 ввел особый режим работы. Аварию ликвидируют 12 бригад, состоящие из 36 человек и 13 машин.

Ранее сообщалось, что без света из-за аварии, вызванной снегопадом, остаются около 13,5 тыс. жителей.

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