В Краснодаре дом престарелых «Времена года» закрыли из-за отсутствия медицинской лицензии

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре по требованию прокуратуры закрыли пансионат «Времена года»

В арендованном частном доме индивидуальный предприниматель предоставлял социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. Проверка пансионата показала, что сотрудники осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. В учреждении не было приспособлений для маломобильных граждан, допускались нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности пансионата до полного устранения нарушений закона. Суд удовлетворил требования прокурора.


Краснодар Прокуратура
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре мужчина погиб при падении с многоэтажки
В Сочи сгоревший дом-самострой был узаконен по поддельным документам
В Краснодаре дом престарелых «Времена года» закрыли из-за отсутствия медицинской лицензии
На Кубани завершили основные строительные работы на базах сборных ЧМ-2018
В аэропорту Краснодара сторонников ИГИЛ задержали при попытке уехать в Сирию
В Крыму осудили группу наркоторговцев за попытку сбыть маковую солому из Украины

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале