В Краснодаре дом престарелых «Времена года» закрыли из-за отсутствия медицинской лицензии

В Краснодаре по требованию прокуратуры закрыли пансионат «Времена года»

В арендованном частном доме индивидуальный предприниматель предоставлял социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. Проверка пансионата показала, что сотрудники осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. В учреждении не было приспособлений для маломобильных граждан, допускались нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности пансионата до полного устранения нарушений закона. Суд удовлетворил требования прокурора.



