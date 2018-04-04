В Краснодаре дом престарелых «Времена года» закрыли из-за отсутствия медицинской лицензии
В Краснодаре по требованию прокуратуры закрыли пансионат «Времена года»
В арендованном частном доме индивидуальный предприниматель предоставлял социальные услуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. Проверка пансионата показала, что сотрудники осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. В учреждении не было приспособлений для маломобильных граждан, допускались нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности пансионата до полного устранения нарушений закона. Суд удовлетворил требования прокурора.
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