В Ростове за взятки осудили 11 бывших полицейских на транспорте

В Ростове 11 бывших сотрудников ЛО МВД России получили условные строки и штрафы за вымогательство взяток в аэропорту

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, полицейские требовали деньги за то, чтобы не привлекать нарушителей к уголовной и административной ответственности и за помощь в отправке запрещенных к перевозке предметов.

Полицейские были уволены из органов внутренних дел. Они получили условные сроки и штрафы до 200 тыс. рублей.