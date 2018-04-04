В Ростове за взятки осудили 11 бывших полицейских на транспорте
В Ростове 11 бывших сотрудников ЛО МВД России получили условные строки и штрафы за вымогательство взяток в аэропорту
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, полицейские требовали деньги за то, чтобы не привлекать нарушителей к уголовной и административной ответственности и за помощь в отправке запрещенных к перевозке предметов.
Полицейские были уволены из органов внутренних дел. Они получили условные сроки и штрафы до 200 тыс. рублей.
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