В Краснодаре у озера на улице Селезнева нашли тело мужчины

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 3 апреля в районе улицы Селезнева у озера Карасун обнаружили тело мужчины

«Тело обнаружила женщина, которая вела своего ребенка в школу. Они шли через лесопарковую зону и недалеко от озера увидели лежащего мужчину. Он не подавал признаков жизни. Женщина обратилась в правоохранительные органы. На место прибыли следователи и скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю Сергей Меликов.

Он уточнил, что повреждений и следов насильственной смерти на теле не обнаружено. На вид погибшему около 63 лет. Личность его устанавливают. По факту проводят проверку.

Краснодар Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Таганроге полицейские задержали подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе
Бортников напомнил, что все теракты координировались посредством мессенджеров. Telegram так и не дал ФСБ ключи шифрования
На Ставрополье из движущегося на скорости автобуса выпала пенсионерка
В Ростове за взятки осудили 11 бывших полицейских на транспорте
Два подростка ограбили школьников в скейт-парке Владикавказа
Мэрия Краснодара: Ремонт улицы Тургенева не останавливался

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале