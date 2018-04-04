В Белореченске из-за аварии без воды остались 20 тыс. жителей
В Белореченске 4 апреля произошла авария на водопроводных сетях
Информация об аварийном отключении воды в Белореченске поступила спасателям в 8:15. Без воды остались около 20 тыс. человек.
Сейчас проводят аварийно-восстановительные работы. Запланирована работа 13 водовозок от горводоканала. При необходимости будут привлекать водовозки частных организаций.
Работы планируют завершить к 17:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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