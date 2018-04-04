В Белореченске из-за аварии без воды остались 20 тыс. жителей

Краснодарский край

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В Белореченске 4 апреля произошла авария на водопроводных сетях

Информация об аварийном отключении воды в Белореченске поступила спасателям в 8:15. Без воды остались около 20 тыс. человек.

Сейчас проводят аварийно-восстановительные работы. Запланирована работа 13 водовозок от горводоканала. При необходимости будут привлекать водовозки частных организаций.

Работы планируют завершить к 17:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Аварии Белореченский район Водоснабжение
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