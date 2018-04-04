В Новороссийске двух мужчин обвинили в изнасиловании знакомой
В Новороссийске двум мужчинам предъявили обвинение в сексуальном насилии над женщиной
Следствие полагает, что днем 20 марта в квартире на улице Герцена двое мужчин гостили у знакомой. Они угрожали ей убийством и, используя физическое превосходство, по очереди ее изнасиловали.
«Затем злоумышленники совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Установлено, что один из них на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины были задержаны в этот же день сотрудниками вневедомственной охраны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обвиняемые находятся под стражей. По делу назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Расследование продолжается.
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