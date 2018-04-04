На Дону бывшего замглавы ГУ ФСИН будут судить за превышение должностных полномочий

Ростовская область

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В Ростове в суд передано дело в отношении бывшего замначальника регионального управления ФСИН, который хотел скрыть факт покушения на убийство одного осужденного на другого

Также будут судить троих его подчиненных по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в январе 2016 года в межобластной туберкулезной больнице № 19 для осужденных один заключенный попытался убить другого. Замначальника ГУ ФСИН опасался предстоящей проверки аппарата ФСИН России и приказал своему подчиненному, который занимал руководящий пост в учреждении, скрыть факт совершения преступления.

«Заместитель начальника больницы осознавал, что исполняет заведомо незаконный приказ, но не доложил об этом вышестоящему руководству и совместно с подчиненными ему оперуполномоченным и дежурным помощником учреждения сфальсифицировали материалы проверки по факту причинения телесных повреждений осужденному — якобы в результате падения — и укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело против замначальника регионального управления ФСИН и троих его подчиненных направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ростов-на-Дону Суд
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На Дону бывшего замглавы ГУ ФСИН будут судить за превышение должностных полномочий
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