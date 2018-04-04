В Чечне главврач больницы выдал женщине ложное свидетельство о смерти ребенка

В Чечне возбудили уголовное дело в отношении главного врача больницы, который выдал ложное свидетельство о смерти ребенка

Главврач участковой больницы выдал женщине ложное свидетельство о смерти ребенка по месту жительства. Хотя в реальности девочка была мертворожденной. С поддельным документом женщина планировала незаконно получить государственный сертификат на материнский капитал.

Уголовное дело возбудили по статье «Служебный подлог», сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.