В Чечне главврач больницы выдал женщине ложное свидетельство о смерти ребенка

Чечня

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В Чечне возбудили уголовное дело в отношении главного врача больницы, который выдал ложное свидетельство о смерти ребенка

Главврач участковой больницы выдал женщине ложное свидетельство о смерти ребенка по месту жительства. Хотя в реальности девочка была мертворожденной. С поддельным документом женщина планировала незаконно получить государственный сертификат на материнский капитал.

Уголовное дело возбудили по статье «Служебный подлог», сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Медицина Следственный комитет
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