В Кропоткине двух экс-полицейских обвинили в избиении задержанного

В Кропоткине двух бывших оперуполномоченных, которых обвинили в превышении должностных полномочий

По версии следствия, 19 января полицейские находились при исполнении и патрулировали улицы на служебном автомобиле. На перекрестке улиц 8 Марта и Ударной они увидели подозрительного 31-летнего мужчину.

«Остановив автомобиль, они подошли к нему и при отсутствии законных оснований поочередно нанесли не оказывавшему им сопротивления мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. После этого они посадили пострадавшего в автомобиль и доставили в отдел полиции якобы для проверки причастности последнего к сбыту наркотиков и угону транспортного средства», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По пути и в самом отделе они продолжали избивать задержанного. В результате полицейские причинили мужчине тяжкий вред здоровью.

Бывшие сотрудники полиции находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

«Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.