В Новороссийске в роще нашли человеческие ноги
В Новороссийске в Цемесской роще обнаружили мужские ноги
Заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин рассказал Юга.ру, что останки пролежали не менее года.
«Назначена судебно-генетическая экспертиза. Проводится сверка с безвестно исчезнувшими в городе за определенный период», — сказал он.
На ногах были фрагменты одежды.
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