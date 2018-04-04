В Новороссийске в роще нашли человеческие ноги

В Новороссийске в Цемесской роще обнаружили мужские ноги

Заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин рассказал Юга.ру, что останки пролежали не менее года.

«Назначена судебно-генетическая экспертиза. Проводится сверка с безвестно исчезнувшими в городе за определенный период», — сказал он.

На ногах были фрагменты одежды.