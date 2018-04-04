В Ставрополе мужчину заподозрили в использовании рабского труда на ферме

В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, его заподозрили в использовании рабского труда

По данным следствия, мужчина организовал на животноводческой точке подсобное хозяйство. Для работы на нем он нашел мужчину и женщину без определенного места жительства, которым обещал заработную плату и жилье. Вместо этого 54-летний мужчина избивал работников, угрожал им и заставлял их работать бесплатно.

«Использование рабского труда продолжалось на протяжении 10 месяцев, пока потерпевшим не удалось сообщить о происходящем сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на животноводческую точку с проверкой», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Подозреваемого задержали, он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.