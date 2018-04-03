В Армавире задержали мужчину, обкрадывавшего детские сады

Краснодарский край

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27-летний житель Отрадненского района задержан за серию краж в детсадах Армавира

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в течение нескольких месяцев в дежурную часть Армавира поступило пять сообщений о кражах из дошкольных учреждений.

«Во всех случаях злоумышленник приходил в учреждения, представлялся родителем воспитанников и похищал из мест хранения имущество воспитателей: дамские сумки, мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Общий ущерб потерпевшим составил более 20 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Мужчина оказался ранее судим.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Армавир Детские сады Кражи
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