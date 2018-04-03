В Южной Осетии обещали миллион за информацию о пропавших без вести в 2008 году
Власти Южной Осетии обещали выплатить по 1 млн рублей за информацию о местонахождении троих граждан, без вести пропавших в 2008 году
Об этом рассказал президент республики Анатолий Бибилов на встрече со своим полномочным представителем по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джиоевым. Граждане Южной Осетии Солтан Плиев, Алан Хачиров и Алан Хугаев пропали в 2008 году во время грузино-югоосетинского конфликта. Бибилов сказал, что «все силы надо сконцентрировать на поиске без вести пропавших, усилить работу на максимально возможные обороты, в том числе и с представителями международных организаций».
«Надеемся, что мы этих ребят найдем <…> Мы готовы выплатить денежное вознаграждение тем людям, которые дадут нам хоть какую-то информацию по месту их нахождения», — цитирует президента ТАСС.
Джиоев рассказал, что вопрос о пропавших без вести поднимался на Женевских международных дискуссиях в конце марта.
«В группе по гуманитарным вопросам состоялось обстоятельное обсуждение ряда важных тем, включая проблему без вести пропавших на территории Грузии осетин», — сказал он.
По его словам, в ОБСЕ подтвердили, что работа международного эксперта Душана Игньятовича, который занимается расследованием дела пропавших без вести граждан Южной Осетии, будет продолжена.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии 26 августа 2008 года.
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