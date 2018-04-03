В Южной Осетии обещали миллион за информацию о пропавших без вести в 2008 году

Власти Южной Осетии обещали выплатить по 1 млн рублей за информацию о местонахождении троих граждан, без вести пропавших в 2008 году

Об этом рассказал президент республики Анатолий Бибилов на встрече со своим полномочным представителем по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джиоевым. Граждане Южной Осетии Солтан Плиев, Алан Хачиров и Алан Хугаев пропали в 2008 году во время грузино-югоосетинского конфликта. Бибилов сказал, что «все силы надо сконцентрировать на поиске без вести пропавших, усилить работу на максимально возможные обороты, в том числе и с представителями международных организаций».

«Надеемся, что мы этих ребят найдем <…> Мы готовы выплатить денежное вознаграждение тем людям, которые дадут нам хоть какую-то информацию по месту их нахождения», — цитирует президента ТАСС.