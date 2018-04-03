Жителя Ростовской области осудили на 12,5 лет за изнасилование 13-летней девочки
Житель Шолоховского района Ростовской области осужден за изнасилование 13-летней дочери своего знакомого
«Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года житель Шолоховского района в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13‑летней дочери своего знакомого», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.
Мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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