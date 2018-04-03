Жителя Ростовской области осудили на 12,5 лет за изнасилование 13-летней девочки

Ростовская область

Распечатать

Житель Шолоховского района Ростовской области осужден за изнасилование 13-летней дочери своего знакомого

«Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года житель Шолоховского района в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13‑летней дочери своего знакомого», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Дети Изнасилование
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В деле бывшего врио главы правительства Дагестана появился эпизод об ущербе республике на 1,3 млрд рублей
Росгвардия планирует проверить 5 тыс. ЧОПов
В Сочи начали расчистку завалов в доме после пожара
В Южной Осетии обещали миллион за информацию о пропавших без вести в 2008 году
В отношении футболиста «Краснодара» Смолова открыли дело за мат после матча
В Ставрополе прокуратура потребовала временно закрыть из-за нарушений два торговых центра

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале