В Махачкале нашли скелет убитого мужчины

Дагестан

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В Дагестане расследуют уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков тела неизвестного

В ноябре 2017 года в лесу на склоне горы Тарки-Тау Советского района Махачкалы нашли скелет мужчины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Специалисты восстановили прижизненный облик лица погибшего.

Всех, у кого есть какая-либо информация о личности мужчины и обстоятельствах преступления, просят сообщить в следственный отдел Советского района на проспекте Имама Шамиля, 70 «а» или по телефону (88722) 62-85-62.

Следственный комитет Убийство
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