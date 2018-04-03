Дагестанский экс-полицейский рассказал о том, как его пытали коллеги

Бывший сотрудник полиции из Хасавюрта Имамбег Тайсонов сообщил о пытках в МВД

Имамбег Тайсонов был начальником отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Хасавюрта. По версии следствия, в декабре 2015 года Тайсонов вместе с оперативником уголовного розыска Чубаевым сел в машину к местному жителю Абдурашидову и начал угрожать ему пистолетом, избивать и вымогать 500 тыс. рублей за то, что полицейские якобы попали в ДТП по его вине. Ему предъявляли обвинения в превышении должностных полномочий с применением оружия (пункты «а», «б» части 3 статьи 286) и вымогательстве (часть 2 статьи 163 УК), позже к ним добавилась статья о незаконном обороте оружия группой лиц (часть 2 статьи 222 УК). Чубаева задержать не смогли, его объявили в розыск. Тайсонов не признал вину и сказал, что в тот день он помогал Чубаеву с его машиной, которая перевернулась на трассе. В феврале 2018 года Хасавюртовский городской суд оправдал Тайсонова. Судья подчеркнул, что во время расследования было нарушено право Тайсонова на защиту, а его рассказы о пытках не были проверены должным образом. Прокуратура оправдательный приговор обжаловала, дата его рассмотрения в ВС Дагестана пока неизвестна.

В интервью «Медиазоне» Тайсонов рассказал, что 19 января 2016 ему позвонил следователи и позвал на разговорю. В полиции Тайсонову предъявили обвинение и задержали, адвоката с мужчиной не было. Через неделю его перевели в ИВС в Махачкалу на три дня якобы для установления личности и взятия объяснений.

В первую ночь мужчину вывели из камеры, хотя это запрещено, и повели в кабинет для следственных действий. Там было двое полицейских в гражданской одежде, которые представились сотрудниками отдела собственной безопасности МВД. Они стали говорить Тайсонову, что он разбойник и наркоман и потребовали, чтобы тот показал, как «совершал разбой, как ОПГ создал».

«Я ответил, что ничего не совершал, что я не наркоман, и что я майор полиции, и сажал наркоманов в тюрьму, а он наркоманов не видел. После этого молодой ударил меня несколько раз ногами, будто бешеный. Тот, что старше, ударил в шею. Я им говорю — вы совершаете беспредел, я напишу жалобу, те говорят — нам ***** [все равно], иди жалуйся», — рассказал полицейских журналистам.

Тайсонова заставили раздеться, у него на теле проверяли вены, искали проколы. Когда он сказал, чтобы у него взяли анализы, чтобы убедиться, что он не употребляет наркотики, его ударили. Он пытался объяснить, что работает начальником отдела по делам несовершеннолетних Хасавюрта, заступает на дежурство ответственным от руководства, ходит на совещания, и не знает ничего ни о каких разбойных нападениях, но его снова ударили. Это продолжалось несколько часов, потом полицейские ушли.

«Ночью мне не давали спать — каждые пять минут дежурный смотрел в глазок, лязгал, стучал в дверь, если я не ворочался. Наутро ко мне приехала [адвокат] Аида Касимова, я ей рассказал, что меня били, она пообещала жалобу написать. Вечером меня опять увели в ту же комнату, там сидел уже другой парень — мой бывший однокурсник по университету МВД. Он опять начал то же самое, начал вешать разбой на меня. Рассказал, что его дядя ехал с Кизляра в Хасавюрт продать шкуру скотины, проезжал Бамовскую трассу, у него закончилась солярка в КамАЗе, на него напали и забрали 70 тысяч рублей, и что у него есть его заявление. Я сказал — зарегистрируй преступление, раскрой его, приведи сюда дядю, пусть он посмотрит на меня и опознает, если сможет. Он не стал ничего отвечать и ушел», — рассказал Тайсонов.

Следующей ночью мужчину в наручниках и с шапкой на голове, примотанной скотчем, посадили в машину и всю дорогу вдавливали дуло пистолета в лоб и обещали застрелить при попытке к бегству или утопить на ГЭС, если не сознается. Потом его завели в здание на второй этаж и потребовали подписать бумаги, где он во всем признается.

«Мне накинули на шею петлю, начали душить. Затем зажгли паяльную лампу, начали прижигать руки, затылок, лицо. Не до ожогов, а на расстоянии прогревали, но все равно скотч на голове хрустел и плавился. Это продолжалось примерно час, я попросил — воды, воды. Долго не давали, потом принесли, а она по вкусу какая-то странная. После нее начала сильно болеть голова, страх какой-то пошел, стал себя плохо чувствовать. Они потом еще приносили, говорили — пей воду, ты же хотел, а то больше не дадим», — сказал полицейский.

Когда мужчина продолжил отказываться брать на себя вину, его начали бить током. После этого Тайсонов потерял сознание. Когда он пришел в себя, три человека ушли. Его посадили на стул и с ним разговаривали. Полицейского предупредили, что убьют его, если он кому-то пожалуется, убьют всю семью, подкинут наркотики, боеприпасы в дом и в машину, что они никого не боятся, что у них везде свои люди. После этого Тайсонова увезли в ИВС.

«Через день или два меня отвезли назад в Хасавюрт в СИЗО, там меня не хотели принимать из-за того, что у меня рука онемела из-за тока. Врач и начальник оперчасти спрашивали еще — что вы с ним сделали, он отсюда нормальный уезжал. Потом бывший однокурсник ко мне приходил уже в изоляторе в Хасавюрте, божился, клялся, что он меня не бил, и никому бы не дал это сделать, но я знаю, что он врет, и он там точно при делах», — сказал он.

Через семь месяцев к Тайсонову, по его словам, пришел следователь и потребовал 1 млн рублей, чтобы выйти из ИВС, и якобы прокурор сказал ему возбуждать еще две статьи — за грабеж и незаконный оборот оружия. Тайсонов отказался.

«Я не знаю, зачем они беспределили. Может быть, реально думали, что я к какой-то ОПГ причастен. В полиции же бывают фантазеры — раскрыть не могут, что-то придумывают. Сейчас после оправдания суд оставил право на реабилитацию. Восстанавливаться служить не пойду, не нужна грязь эта — пойду на пенсию», — сказал он.

Адвокат Аида Касимова пояснила, что Тайсонов связывает попытку фабрикаци уголовного дела против него с тем, что он обнаружил возможную причастность прокурора Хасавюрта и его заместителя к поставкам наркотиков. Касимова сказала, что СК и прокуратура не реагируют на заявления о пытках, а сотрудники, посещавшие экс-полицейского в ИВС Махачкалы, не отстранены от работы.