В России в ряде городов-организаторов ЧМ по футболу система tax free начнет работать с 10 апреля
В России система tax free с 10 апреля заработает в ряде городов, где будет проходить чемпионат мира по футболу
Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, иностранные граждане, приобретающие товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС», — пояснил Евтухов.
Замминистра не уточнил, когда система заработает во всех городах проведения ЧМ-2018. Он рассчитывает, что систему tax free запустят по всей стране к концу 2018 года.
«Надеюсь, к концу года развернемся по всей России. Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России», — цитирует Евтухова ТАСС
Как сообщали Юга.ру, постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в четырех регионах глава правительства Дмитрий Медведев подписал 12 февраля. Планируется, что пилотный проект распространится на 500 магазинов. Полностью система должна заработать в России с октября 2018 года в случае удачного внедрения в пилотных регионах.
Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота. В России 26 марта начали принимать заявки от магазинов на внедрение системы tax free.
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