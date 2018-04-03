В России в ряде городов-организаторов ЧМ по футболу система tax free начнет работать с 10 апреля

В России система tax free с 10 апреля заработает в ряде городов, где будет проходить чемпионат мира по футболу

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, иностранные граждане, приобретающие товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС», — пояснил Евтухов.

Замминистра не уточнил, когда система заработает во всех городах проведения ЧМ-2018. Он рассчитывает, что систему tax free запустят по всей стране к концу 2018 года.

«Надеюсь, к концу года развернемся по всей России. Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России», — цитирует Евтухова ТАСС

Как сообщали Юга.ру, постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в четырех регионах глава правительства Дмитрий Медведев подписал 12 февраля. Планируется, что пилотный проект распространится на 500 магазинов. Полностью система должна заработать в России с октября 2018 года в случае удачного внедрения в пилотных регионах.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота. В России 26 марта начали принимать заявки от магазинов на внедрение системы tax free.