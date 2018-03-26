В России начали принимать заявки от магазинов на внедрение системы tax free

Министерство промышленности и торговли России начало принимать заявки от магазинов на участие в проекте tax free

«На первых этапах проект реализуют в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне мест, определенных Правительством РФ», — рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он отметил, что заявления со справками из налоговой службы от организаций розничной торговли начали принимать с 26 марта.

«Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу», — уточнил глава ведомства.

Мантуров добавил, что по итогам эксперимента этот список могут расширить, сообщает пресс-служба Минпромторга.