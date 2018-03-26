В России начали принимать заявки от магазинов на внедрение системы tax free
Министерство промышленности и торговли России начало принимать заявки от магазинов на участие в проекте tax free
«На первых этапах проект реализуют в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне мест, определенных Правительством РФ», — рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Он отметил, что заявления со справками из налоговой службы от организаций розничной торговли начали принимать с 26 марта.
«Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу», — уточнил глава ведомства.
Мантуров добавил, что по итогам эксперимента этот список могут расширить, сообщает пресс-служба Минпромторга.
Как сообщали Юга.ру, постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в четырех регионах глава правительства Дмитрий Медведев подписал 12 февраля. Планируется, что пилотный проект распространится на 500 магазинов. Полностью система должна заработать в России с октября 2018 года в случае удачного внедрения в пилотных регионах.
Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.
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