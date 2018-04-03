В Сочи после пожара на улице Пятигорской проверят 162 дома

В Сочи после пожара на улице Пятигорской проверят на соблюдение норм пожарной безопасности все многоквартирные дома, введенные через суд,

Глава курорта Анатолий Пахомов на планерном совещании 3 апреля сообщил, что всего в городе насчитывают 162 таких дома.

«Подготовьте обращение в прокуратуру и вместе с госпожнадзором необходимо начинать эту работу. Задача — заставить застройщиков провести все мероприятия по пожарной безопасности, провести необходимую обработку. Подготовьте письма в следственный отдел, МВД, чтобы разобраться, как этот дом был сдан», — сказал мэр.

Он напомнил, что этот дом был введен через суд. По словам Пахомова, сейчас в пятиэтажке работает краевая комиссия пожарной инспекции. Она оценит его состояние и возможность дальнейшей эксплуатации.

«Пожар произошел на верхнем этаже при проведении ремонта в одной из квартир. Огонь распространялся очень быстро. Этому способствовала ветреная погода, а также тот факт, что мансардный этаж был выполнен из деревянных конструкций без необходимых перекрытий. По первичным оценкам, материалы не были обработаны противогорючими веществами», — пояснил глава Сочи.

Участники совещания отметили, что 19 погорельцев размещены в резервном фонде — в жилом комплексе «Лесное» на улице Транспортной. Им выплатили по 5 тыс. рублей на первичные расходы. Городские власти с каждой семьей проведут индивидуальную работу и определят какая помощь необходима.

Как сообщали Юга.ру, пожар в пятиэтажке, относящейся к ЖК «Панорама Сочи», произошел вечером 2 апреля. Полностью возгорание ликвидировали в 20:42. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание относится к самостроям.