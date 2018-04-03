В Апшеронском районе мужчину заподозрили в мошенничестве с субсидиями на 1,9 млн рублей

Краснодарский край

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В Апшеронском районе начальника одного из отделов ветеринарного управления заподозрили в мошенничестве при получении выплат

Следствие полагает, что начальник противоэпизоотического отдела ГБУ «Ветуправление Апшеронского района» знал, что для получения субвидий надо быть индивидуальным предпринимателем или главой КФХ. Он зарегистрировался в налоговой инспекции в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства.

«Далее он изготовил фиктивный пакет документов о якобы совершенной между ним и главой КФХ другого района сделки на приобретение 40 голов крупнорогатого скота. Кроме того, он изготовил поддельное ветеринарное свидетельство, согласно которому приобретенные им животные здоровы и перемещены на его хозяйство, расположенное в городе Апшеронске. После этого злоумышленник передал пакет документов и заявление о предоставлении субсидий в районную администрацию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На основании документом злоумышленнику выделили субсидию в 1,9 млн рублей. Факт был выявлен сотрудниками ФСБ.

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование продолжается.

Апшеронский район
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В Апшеронском районе мужчину заподозрили в мошенничестве с субсидиями на 1,9 млн рублей

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