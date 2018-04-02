В Сочи из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

В центральном районе Сочи произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме с мансардой

Возгорание в доме по ул. Пятигорской, 92/4 (ЖК «Панорама Сочи») произошло около 17:40. Жителей дома — около 50 человек — эвакуировали.

«По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. метров, погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.