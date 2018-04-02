В Краснодаре на участке улицы Ким закроют движение машин из-за ремонта водопровода

В Краснодаре 2 апреля из-за ремонта водопроводных сетей ввели ограничение движения транспорта на улице Ким

Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» 2 апреля начали ремонт сети водоснабжения диаметром 300 мм на участке протяженностью 258 метров. На время проведения работ полностью ограничат движение машин по улице Ким от Вишняковой до Черноморской.

Ремонт на улице Ким проходит в рамках программы по модернизации водно-коммунального хозяйства Краснодара, направленной на обеспечение бесперебойной работы водопроводных сетей, рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Работы планируется завершить до 5 апреля, передает пресс-служба администрации Краснодара.