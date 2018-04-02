Бывшего главного архитектора Ростова обвинили в превышении полномочий

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главного архитектора в Ростове-на-Дону

«По версии следствия, чиновник превысил должностные полномочия при вынесении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на сооружения, не являющиеся капитальными строениями, в результате чего одна из коммерческих организаций Ростова-на-Дону незаконно приобрела право выкупа пяти земельных участков по "льготной" цене, многократно ниже их рыночной стоимости», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

После продажи пяти земельных участков город не смог получить их рыночную стоимость в размере более 88 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

Ранее был осужден бывший директор департамента имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону, а руководитель коммерческой организации был признан виновным по факту мошеннических действий.