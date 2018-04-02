Адыгея за два года направит более 215 млн рублей на берегоукрепление и ремонт дамб

Из резервного фонда Кабинета министров Республики Адыгея выделено более 60 млн рублей на противопаводковые мероприятия в 2018 году

Планируется, что в 2019-м Адыгея получит на берегоукрепление и ремонт дамб более 155 млн рублей из федерального бюджета.

«Прошлогодний паводок многому нас научил. Главный урок — своевременные работы по берегоукреплению, расчистке русел рек, ремонту дамб. Учитывая серьезные затраты Адыгеи, мы рассчитываем и на финансовую поддержку федерального центра. Для этого накануне в Москве защитили четыре проекта на общую сумму более 155 млн рублей», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Начальник Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников рассказал, что федеральные средства планируется направить на расчистку русла реки Гиага (15 млн рублей), капитальный ремонт дамбы реки Фарс (67 млн рублей), строительство защитной дамбы в районе села Вольного (64 млн рублей), капитальный ремонт защитной дамбы реки Псенафа ( 9,1 млн рублей).

«В этом году работы будут проводиться за счет средств Адыгеи. Так, 21 млн рублей выделен на ремонт аварийного участка дамбы в ауле Хатажукай Шовгеновского района, столько же направлено на берегоукрепление семи участков реки Чехрак на хуторе Игнатьевском и ремонт участка защитной дамбы возле аула Егерухай Кошехабльского района, свыше 15 млн рублей — на ремонт защитной дамбы в районе станицы Дондуковской и 3,6 млн рублей — на ремонт защитной дамбы на реке Лабы в Красногвардейском районе», — отметил Сергей Колесников.

По данным Комитета Адыгеи по делам ГО и ЧС, в настоящее время паводковая обстановка находится в норме. На реках республики отмечается незначительное колебание уровня воды.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее паводкоопасный период прогнозируют в апреле. По мнению специалистов, наибольшая водность рек ожидается с середины мая до конца июня — в сезон максимально обильных осадков. В августе, наоборот, прогнозируется маловодье.