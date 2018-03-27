В Адыгее специалисты на апрель прогнозируют паводкоопасный период

По прогнозам метеорологов, в Адыгее паводкоопасный период начнется в апреле

По мнению специалистов, наибольшая водность рек ожидается с середины мая до конца июня — в сезон максимально обильных осадков. В августе, наоборот, прогнозируется маловодье.

Об этом сообщила заместитель начальника Адыгейского гидрометцентра Виктория Гусева на заседании комиссии по ликвидации ЧС в Майкопе. По её словам, для своевременного прогнозирования паводков ведутся метеонаблюдения на метеостанциях в Гузерипле, Даховской, Шунтуке и в Майкопе.

«Организованы гидрологические наблюдения на гидропостах в верховьях реки Белой и на реке Курджипс. Мониторинг ведется дважды в сутки, а при достижении штормовых отметок — каждые два часа», — отметила Виктория Гусева.

По информации администрации Шовгеновского района, где наиболее с 25 марта наблюдалась угроза паводка, к концу дня 26 марта ситуация стабилизировалась, уровень воды опустился на 20 см.

В Майкопе специалистами городского Управления ЧС и МКУ «Благоустройство» проведено обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории Майкопа. Определены места, расположенные по руслу реки Белой, которые подлежат очистке от наносов и карчей. Организовано оповещение населения в случае возникновения ЧС: для этого используется локальная система оповещения Майкопской ГЭС, автоматизированные и передвижные системы оповещения.

Как сообщали Юга.ру, в Гиагинском и Шовгеновском районах сняли режим ЧС, в Кошехабльском — режим повышенной готовности. Вместе с тем с учетом прогнозируемых осадков все службы работают в усиленном режиме. В муниципалитетах продолжают действовать мобильные бригады, ведется постоянный мониторинг состояния рек.