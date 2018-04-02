СМИ сообщили о побеге обезьяны из краснодарского цирка. Позже директор назвала это «пиар-ходом»

Краснодарский край

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СМИ 2 апреля сообщили, что из Краснодарского цирка сбежала обезьяна

Видео, на котором видно, что животное бегает по улице Калинина, было опубликовано в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Обезьяна по кличке Ричи принадлежит одной из цирковых трупп, выступающей сейчас с гастролями в Краснодаре.

«Ричи не сбежал. Это пиар-ход организаторов этого приездного цирка. Животное очень умное и прекрасно понимает дрессировщика. Сейчас с ним все в порядке, он купается. Ричи очень любит внимание. Видимо, когда он ждал свой салат, чтобы поесть, ему стало скучно», — рассказала порталу Юга.ру директор Краснодарского государственного цирка Маргарита Коханова.

Она уточнила, что артисты, приезжающие на гастроли, часто пользуются такой схемой, чтобы привлечь внимание.

Животные Краснодар Цирк
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