В Краснодаре водитель такси сбежал с места ДТП

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 апреля произошла авария с участием автомобиля такси

ДТП случилось в 23:05 на пересечении улиц Космонавтов и Крупской. По предварительным данным, водитель Mazda не уступил дорогу ВАЗ-2109, который ехал по Крупской. В больницу доставили двух пассажиров иномарки и водителя ВАЗа, они получили легкие травмы, после оказания помощи их отпустили домой. Водитель Mazda скрылся с места ДТП, рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция проводит проверку. Два очевидца сообщили, что видели водителя иномарки — якобы это мужчина в возрасте. В машине нашли сумку с документами, там лежали страховка и паспорт. Владельцу паспорта иномарка не принадлежит, но он вписан в страховку. Это 53-летний местный житель. В сумке нашли протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Коноваленко отметил, что на Mazda были белые шашечки такси, их также нашли на месте аварии.

ДТП Краснодар
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