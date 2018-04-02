На Дону задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны

Ростовская область, Вся Россия

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали гражданина России, находящегося в федеральном розыске за убийство ветерана Великой Отечественной войны

«В автомобильном пункте пропуска "Донецк" пограничным нарядом по проверке документов при попытке въехать на территорию РФ выявлен и задержан уроженец Тамбова, который находился в федеральном розыске за совершение убийства участника Великой Отечественной войны. В 2002 году в городе Валуйки Белгородской области при совершении убийства задержанный завладел охотничьим ружьем ветерана, после чего с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали», — сообщает ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Задержанный находился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений, предусмотренных 105 УК РФ (убийство), ст. 162 (разбой) УК РФ, 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов).

Ветераны Убийство ФСБ
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