И.о. главного архитектора Дербента заподозрили в халатности

Дагестан

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В Дагестане возбудили дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства Дербента

По версии следствия, в 2017 году чиновник не проверил соответствие представленных документов требованиям градостроительного законодательства и разрешил ввести в эксплуатацию четыре многоэтажных дома. На их территории не были выполнены работы по благоустройству, частично не доделали фасад и внутренние сантехнические работы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Расследование уголовного дела о халатности продолжается.

Архитектура Недвижимость Строительство

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