ФК «Ростов» на домашнем поле уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Ростов» 1 апреля на домашнем поле проиграл московскому ЦСКА
Матч состоялся в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.
Первый гол забили гости на 44-й минуте, мяч в ворота «Ростова» отправил Георгий Щенников. На 61-й минуте счет сравнял Сверрир Ингассон. Однако на 75-й минуте армейцы снова вырвались вперед, отличился Понтус Вернблум.
Итог игры — 1:2.
Как сообщали Юга.ру, матч с ЦСКА стал последней игрой «Ростова» на стадионе «Олимп-2».
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