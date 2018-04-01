ФК «Ростов» на домашнем поле уступил ЦСКА

Ростовская область

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Футбольный клуб «Ростов» 1 апреля на домашнем поле проиграл московскому ЦСКА

Матч состоялся в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу. 

Первый гол забили гости на 44-й минуте, мяч в ворота «Ростова» отправил Георгий Щенников. На 61-й минуте счет сравнял Сверрир Ингассон. Однако на 75-й минуте армейцы снова вырвались вперед, отличился Понтус Вернблум.

Итог игры — 1:2.

Как сообщали Юга.ру, матч с ЦСКА стал последней игрой «Ростова» на стадионе «Олимп-2».

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