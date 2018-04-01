В России предложили проверять детские видеоигры на соответствие нормам нравственности
В России предложили создать аналитический совет, который смог бы оценивать влияние на детей продукции, предназначенной для их развития
С такой инициативой выступила член Общественной палаты РФ Элина Жгутова.
«Необходимость создания такого совета назрела давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Если материальная продукция контролируется, то нематериальная — фильмы, видеоигры — почти нет», — пояснила она.
Жгутова отметила, что продукцию необходимо оценивать с точки зрения воспитания, а не только образования и развлечения.
«Она должна нравственно и морально формировать личность, а не пропагандировать жестокость», — уточнила представитель Общественной палаты.
Планируется, что экспертные группы создадут на базе Минпромторга, Минобрнауки и Минкультуры РФ, сообщает RT.
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