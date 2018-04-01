В Ростове-на-Дону к 100-летию со дня рождения Солженицына откроют виртуальный музей

В Ростове-на-Дону специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) собираются к концу весны создать виртуальный музей Александра Солженицына

Открытие музея запланировано в апреле. Его посвятят 100-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных коммуникаций ЮФУ.

Отмечается, что музей будет называться «А. И. Солженицын и Ростов-на-Дону». В нем будут представлены биографические сведения о ростовском периоде жизни и творчества Солженицына, а также о его знакомых. Будет представлена информация о друге писателя Эмиле Мазине. Сейчас в архиве музея есть фотографии, письма Мазина и Солженицына. Специалисты планируют воссоздать с помощью старых фотографий облик Ростова-на-Дону периода, когда там жил писатель.

Также в Ростове-на-Дону собираются установить памятник Александру Солженицыну.