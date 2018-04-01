В Краснодаре пьяный водитель после ДТП спровоцировал погоню и протащил пешехода на капоте

В Краснодаре 31 марта водитель автомобиля ВАЗ-2112 на улице Рашпилевской устроил ДТП с погоней

Об аварии сообщили в телеграм-канале «ЧП Краснодар». Отмечается, что пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2112 на улице Рашпилевской ударил машину Lada и поехал дальше. Водитель Lada погнался за виновником аварии.

На улице Дзержинского «двенадцатая» зацепила прохожего, протащила его на капоте около 100 метров. Машина остановилась после того, как парень с капота разбил лобовое стекло и ударил водителя.

Порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что по факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.