В Карачаево-Черкесии начали выпускать халяльную косметику

В Черкесске начали выпускать косметические средства по стандартам халяль

Руководитель проекта Денис Брэм рассказал, что технологию, по которой производят халяльную косметику, разрабатывали два года. Согласно религиозным требованиям, продукция содержит натуральные масла, экологически чистые компоненты и ледниковую воду. В ее составе нет генно-модифицированных продуктов, животных жиров, протеина и этилового спирта.

По его словам, халяльная косметика имеет необходимые сертификаты соответствия российским и международным стандартам безопасности. Брэм уточнил, что Международный центр стандартизации и сертификации совета муфтиев России подтвердил качество этих кремов и шампуней.

Первую партию халяльной косметики купили торговые предприятия из Казахстана, сообщает «Мир новостей».