«Чеченфильм» снимет патриотическую ленту «Битва за Кавказ»

Новое патриотическое художественное кино «Битва за Кавказ» о Великой Отечественной войне снимут на киностудии «Чеченфильм» в 2018 году

Фильм приурочат к празднованию 200-летия Грозного, рассказал автор идеи, продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев. По его словам, картина будет основана на реальных событиях.

«Это история про трех молодых парней — чеченского, русского и еврейского. Война заставила их встать на защиту Родины, они пошли помогать партизанам, ожесточенные бои шли за грозненскую нефть. Будут реконструированы сцены боевых действий», — пояснил Терекбаев.

Съемки пройдут в Чечне, а также, возможно, в Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане, сообщает ТАСС. В киностудии надеются на поддержку министерства культуры РФ и уже провели переговоры с несколькими российскими бизнесменами. Бюджет картины — 96 млн рублей.

Кинокомпания «Чеченфильм» является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Празднование 200-летия Грозного состоится 5 октября 2018 года, на что выделили более 271 млн рублей, в том числе 258 млн рублей из федерального бюджета.