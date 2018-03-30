В ДТП с участием маршрутки под Ростовом погиб человек, еще четверо пострадали

Ростовская область

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В результате ДТП под Ростовом 30 марта погиб один человек, еще четверо получили травмы

Авария произошла в 16:10 на 6-м км автодороги «Ростов — Волгодонск». Там столкнулись маршрутное такси «Мерседес Спринтер» и автомобиль ВАЗ-2114. От удара машины слетели в кювет.

«Погиб водитель легкового автомобиля, четыре человека получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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